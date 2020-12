Capodanno, niente concerto il 31: a Cagliari l’ipotesi brindisi in piazza l’1 gennaio

I festeggiamenti per Capodanno a Cagliari? Il primo giorno di gennaio in piazza. Niente count down la notte di San Silvestro e niente concerto in tutta Italia. Ormai è sicuro dopo l’annuncio del Governo di tenere il coprifuoco alle 22 fino a gennaio. E ora a Cagliari circola un’ipotesi: quella di salutare il 2020 e festeggiare l’arrivo del 2021 il primo giorno di gennaio. Una festa sobria, all’aperto, probabilmente in uno spazio contingentato che si concluda, ovviamente, entro le 22.

Il Comune sta valutando alcune proposte.