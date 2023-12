Capodanno a Cagliari, Mengoni in bilico: la polemica sul milione di euro finisce sul Corriere della Sera. Un risultato la giunta Truzzu lo ha già ottenuto, in attesa del parere della Prefettura nel vertice di domani: scontentare tantissimi cagliaritani per la spesa “pazza” di Capodanno, un milione di euro per Mengoni a numero chiuso, e finire in home page sul Corriere della Sera che parla di polemica aperta.

Il giornale milanese aggiunge che “forse non si farà”, il super Capodanno a cifre altissime sognato dal Comune. Al momento non c’è accordo sulla sicurezza, su come dovrà essere gestito l’evento, con il rischio enorme di traffico e incidenti nella città sbancata dai cantieri. Al 10 dicembre gli albergatori sono disperati: con la concorrenza di Ligabue ad Alghero e Zucchero a Olbia, ormai la gran parte dei turisti che volevano venire in Sardegna hanno già prenotato. E i voli hanno prezzi altissimi.

Per questo il Corriere della Sera mette l’accento sulle proteste dell’opposizione in consiglio comunale. Il titolo è “Capodanno a Cagliari, un milione di euro per il concerto di Marco Mengoni: scoppia la polemica. L’assessore: vedremo se farlo”. Un clima di assoluta incertezza e di tensione alle stelle, con i costi lievitati e un milione di euro per un solo concerto, quasi certamente a numero chiuso, gratuito ma pagato con i soldi pubblici. A ridosso di due campagne elettorali.