Capodanno a Cagliari e concerto di Mengoni alla Fiera: pass gratuiti disponibili domani dalle 16

I ticket gratuiti per il concerto di Capodanno di Marco Mengoni alla Fiera saranno distribuiti on line domani a partire dalle 16. È in arrivo il comunicato dell’amministrazione comunale che illustrerà tutti i dettagli sull’accesso ai pass. Il sindaco Truzzu aveva annunciato non ci sarà un tetto alle prenotazioni. Solo chi avrà il pass potrà entrare, ma una volta raggiunta la capienza di circa 28 mila persone, i cancelli, che apriranno alle 18, saranno chiusi, anche per i ritardatari in possesso del biglietto gratuito. Chi arriva dopo il raggiungimento del tetto massimo di presenze consentito per la Fiera dunque rischia di perdersi il concerto, anche se in possesso del biglietto gratuito.

“Si potrà entrare solo col ticket”, aveva spiegato il sindaco Paolo Truzzu dopo la riunione in Prefettura, “e fino al raggiungimento della soglia consentita per la Fiera che per il concerto di Vasco Rossi è arrivata a contenere circa a 28 mila posti. E sulla base delle esigenze sarà gestito l’afflusso”.

Alla Fiera sarà vietato l’accesso a bottiglie e petardi. Viale Diaz e viale Ferrara saranno off limits alle auto dalle 18.