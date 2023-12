Capodanno a Cagliari, da lunedì via ai pass gratuiti per il concerto di Mengoni alla Fiera

Da lunedì via ai pass per entrare al concerto di Capodanno di Marco Mengoni alla Fiera. L’annuncio oggi del sindaco Paolo Truzzu. Ventimila, al momento i biglietti (gratuiti) a disposizione, ma potrebbero diventare 28 mila se dovesse consentirlo il Comitato sull’ordine pubblico che si svolgerà venerdì.

L’annuncio oggi nel corso della conferenza del primo cittadino Paolo Truzzu e dall’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. Il cantante salirà sul palco dopo la mezzanotte, anche per non entrare in competizione con pub e ristoranti e offrendo la possibilità anche ai fans del cantante di cenare in centro. Viale Diaz sarà off limits per le auto, ma alcuni bus navetta consentiranno di raggiungere agevolmente la Fiera dal centro città.

Il sindaco Truzzu ha fatto subito chiarezza sulle cifre: “La spesa è di 688 mila euro, compresi i 250 del finanziamento regionale”, ha dichiarato il sindaco, “il milione della delibera riguarda lo stanziamento complessivo per Natale e Capodanno a disposizione dell’amministrazione. Abbiamo scelto noi Mengoni perché il cantante più importante del panorama musicale italiano. L’azienda prenderà 250 mila euro e il resto dei fondi è desinato a palco, luci e sicurezza. Non è molto più di quanto abbiamo speso lo scorso anno e grazie al finanziamento regionale abbiamo risparmiato anche i soldi dei cagliaritani”. Sulla procedura: “Abbiamo scelto il cantante e abbiamo contattato direttamente la società, nonostante alcuni avevano sostenuto che non si poteva fare e questo ha rallentato tutta la procedura. Ci hanno fatto altre proposte come Zucchero e Ligabue, ma costavano troppo. Abbiamo chiesto preventivi anche per Elodie, Annalisa, Max Pezzali e Irama. Presto”, conclude, saranno disponibili i pass. Saranno nominativi e non ci saranno privilegiati. Confidiamo su un ritorno economico di tre o quattro milioni di euro”.