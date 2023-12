Capodanno 2024 a Cagliari: Prenotazioni aperte per i ticket gratuiti.

Restano a disposizione di tutti coloro che volessero ancora partecipare, i ticket di accesso alla Fiera di Cagliari per assistere all’evento Capodanno 2024.

link: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/capodanno-a-cagliari-2024/496998

Dalle 20 intrattenimento musicale al via in attesa dell’esibizione di Marco Mengoni prevista per le 23,30.

Tutti coloro che hanno già portato a termine o che perfezioneranno nei prossimi giorni la procedura di registrazione e saranno in possesso del proprio ticket gratuito di ingresso, avranno la garanzia di accesso all’area del concerto. Sarà necessario rispettare l’assegnazione del varco di ingresso indicato nel ticket che andrà esibito unitamente ad un documento di identità. In modo da garantire un flusso di ingresso sicuro e ordinato, oltre che di permettere a tutti di raggiungere l’area dello spettacolo, l’apertura dei cancelli è prevista per le 18.

All’ingresso verranno effettuati tutti i controlli dal personale incaricato al fine di verificare il titolo d’acceso e il controllo di sicurezza sugli oggetti proibiti (a titolo esemplificativo: ombrelli, borracce, bevande, valigie, trolley, animali, biciclette, caschi ecc ecc. Il regolamento completo è disponibile al sito: https://capodannodicagliari2024.it