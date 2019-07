Capo Teulada, dalle dune spuntano due proiettili di mortaio

Due proiettili di mortaio trovati tra le dune all’interno della spiaggia nella zona militare di del poligono di Capo Teulada. Cosa ci fanno ancora là in cattiva mostra? Anche se zona di esercitazioni, la stessa dovrebbe essere bonificata dopo ogni esercitazioni e invece parrebbe di no. La foto scattata ieri è stata pubblicata sulla pagina facebook “Bonificare i poligoni sardi militari” e sta già scatenando un vespaio di polemiche sull’annosa questione delle servitù militari in Sardegna. “Anche se è zona di esercitazioni militari cosa fanno ancora là? si chiedono in tanti. Perché non è stata bonificata?”. Questo è il prezzo da pagare?

Teulada,interno della servitu' militare, dietro le dune, un nostro attivista ieri passeggiando ha trovato queste due sorprese……. Chi ci sa dire che cosa sono? Grazie per la risposta. Posted by Bonificare i poligoni militari sardi on Tuesday, July 2, 2019