Caos viale Marconi, altre azioni da realizzare nel tratto dell’Anas?

CAOS VIALE MARCONI – “Ci saranno altre azioni da realizzare anche nel tratto di competenza dell’Anas?”. Sulla questione interviene Francesco Piludu: “La situazione di viale Marconi è sotto gli occhi di tutti.

Negli scorsi anni avevamo visto la proposta di senso unico che avrebbe avuto due corsie preferenziali e spazi per pedonalità e mobilità alternativa.

I lavori che si stanno realizzando in questi giorni hanno invece evidenziato l’assenza di una corsia preferenziale che avrebbe snellito il traffico da Quartu a Cagliari favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Abbiamo presentato con Marco Piras un’interpellanza al sindaco e all’assessora per sapere se il Comune di Quartu, in considerazione anche dell’essere parte della Città metropolitana, stia lavorando per poter migliorare la situazione, come richiesto anche dall’assessore del Comune di Cagliari, e diminuire i disagi alle cittadine e cittadini quartesi, e non solo, che ogni giorno usano viale Marconi, arteria principale per il traffico di tutta l’area vasta”.