Caos sanità e niente guardia medica a Sant’Antioco, il sindaco: “Scandaloso”

Di



Sud Sardegna

La denuncia del primo cittadino Locci: “Sono stato appena avvisato. La Asl 7 non è stata in grado di realizzare i turni per il mese di maggio per “assenza di medici”. In caso di necessità dobbiamo spostarci a Calasetta o San Giovanni Suergiu. La Regione risolva subito il problema