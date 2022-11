Caos raccolta rifiuti, cittadini in rivolta a Capoterra: “Mastelli introvabili e ritiro col contagocce”

Caos mastelli e raccolta differenziata: la telenovela infinita continua, ancora proteste da parte dei cittadini che non hanno ancora i nuovi contenitori per la spazzatura e rifiuti che, sembrerebbe, vengano a volte ritirati con il contagocce.

Ultimo spunto per la polemica che, per ora, sembra proprio non aver fine, il nuovo calendario per il ritiro dei mastelli: prevede infatti la popolazione divisa in ordine alfabetico e solo due volte al mese il cittadino ha la possibilità di recarsi al centro predisposto per avere i nuovi contenitori dei rifiuti.

L’opposizione non sta a guardare e sollecita il Comune affinché ponga fine a questi disagi: “La giunta comunale si dovrebbe attivare e coordinare per dare un servizio ai cittadini perché va garantito a prescindere dai mastelli. Il problema è anche quello della spazzatura, non c’è continuità, è una situazione veramente incomprensibile.

Il sindaco dovrebbe trarre le conseguenze se non è in grado di gestire questa situazione poiché l’igiene è una cosa fondamentale” spiega Silvano Corda.