Caos ospedali: “Parenti dei ricoverati al Pronto Soccorso costretti ad aspettare sotto un tendone”

Caos ospedali, interviene l’esponente del PD Francesca Congiu: “Non è possibile che i parenti di un paziente ricoverato al Pronto Soccorso debbano aspettare in un tendone le notizie inerenti a un proprio caro. Possibile che non si sia in grado di creare un luogo riscaldato e dignitoso?”.

“Mi risulta che la sanità sarda versi in condizioni di assoluto disagio e allarme. Nel sud Sardegna – espone Congiu – l’Ospedale Brotzu è oramai quasi al collasso. Presso il Covid Hospital cagliaritano (Ospedale S.S. Trinità), la situazione è difficile. In quello che è l’unico presidio Covid del Sud Sardegna non è stato disposto un bando per l’assunzione di medici e infermieri, che con tutta evidenza scarseggiano. Ho avuto modo di vivere da vicino la situazione dell’Ospedale Brotzu. Medici, infermieri, guardie giurate, Oss, addetti alle pulizie sono umani e disponibili e fanno quello che possono, ma non è possibile che i parenti di un paziente ricoverato al Pronto Soccorso debbano aspettare in un tendone le notizie inerenti a un proprio caro preso in carico dai sanitari. Il numero di familiari costretti ad aspettare sotto tale tendone aumenta di giorno in giorno, parallelamente all’aumento dei malati ricoverati, mentre le temperature ambientali si abbassano, visto e considerato che siamo in autunno inoltrato. Possibile che non si sia in grado di creare un luogo riscaldato e dignitoso?