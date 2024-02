Caos multe a Monserrato, automobilisti furiosi: “Limite di 30 chilometri orari ma il cartello non si vede”

Simone Planta, residente a Sestu, 37 anni, è tra chi impugnerà le due multe ricevute: “Una per avere superato il limite di appena tre chilometri e l’altra per essere tornato a vedere come era posizionato male il cartello, purtroppo nemmeno in quell’occasione riuscendo a rimanere nei trenta chilometri orari. Ho parlato con i vigili lo stesso giorno in cui mi hanno bloccato, il 20 dicembre 2023, e mi avevano detto che la loro azione era perfettamente in regola. Ho comunque i miei dubbi”. E sulle pagine Facebook dei gruppi di Monserrato c’è anche chi nota, nelle tante multe, “il classico modo per fare cassa” e chi confida che, in futuro, la cosiddetta “tolleranza di velocità” sia un po’ meno rigida.