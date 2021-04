Il Consiglio regionale finisce nel caos per il caso del banchetto di Sardara, l’ormai famoso pranzo in ristorante in zona arancione che ha visto la partecipazione di nomi eccellenti della Regione e della sanità. Clima roventissimo, urla e proteste tra i banchi. I consiglieri regionali di centrosinistra hanno chiesto, a più riprese, l’intervento di Christian Solinas: niente da fare, e allora lavori sospesi. Ma dopo interminabili minuti di tensione, i consiglieri hanno raggiunto il banco della presidenza e il presidente del Consiglio Michele Pais ha tuonato: “State facendo un atto di violenza, state dando un pessimo esempio, pessimo esempio”. A vuoto ogni tentativo di far proseguire i lavori dell’Aula, i richiami alla calma e a non assembrarsi si sono rivelati inefficaci.