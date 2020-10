Caos contagi, “a Dorgali situazione critica: 70 positivi ma solo metà comunicati dall’Ats”

Contagi comunicati in ritardo ai Comuni, la saga va avanti e uno degli ultimi casi arriva da Dorgali. È la stessa sindaca Maria Itria Fancello a dirlo: “Al momento ho contezza di circa 70 positività accertate (poco meno della metà comunicate da Ats, poco più di metà comunicate dalle persone interessate), ma non sono ancora arrivati gli esiti dei 200 tamponi eseguiti qualche giorno fa in drive-in. La situazione è critica”, ammette la sindaca. “Molte persone sono in isolamento domiciliare e non possono lavorare, molti studenti sono a casa”.

“È necessario usare tutte le precauzioni utili a ridurre le possibilità di contagio e cercare di rinforzare il proprio sistema immunitario. Cerchiamo di collaborare tutti”.