Caos benzina, ecco i distributori furbetti in Sardegna: “1,90 al litro sulla Ss 131, a Monserrato e a Dolianova”

Di Paolo Rapeanu



apertura

I ribassi? Non tutti li hanno fatti, e ci sono centinaia di segnalazioni già inoltrate, dall’Adiconsum, anche alla Guardia di finanza. Prezzi da infarto “da sud a nord dell’Isola. Non facciamo in tempo ad aggiornare l’elenco che aumentano i casi”. Ecco, in esclusiva, tutti i Comuni dove, per un pieno, bisogna ancora svuotare il portafoglio