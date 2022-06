Cantieri e traffico bloccato nella galleria della 125, automobilisti infuriati: “ Perché i lavori in estate?”

Lavori in corso nella galleria sulla nuova 125 e 5 km di coda. Automobilisti infuriati. Traffico infernale e lunghe file, “anche di 5 km”, lamentano i conducenti di auto e camion bloccati per oltre un’ora che si domandano: “Ma perché questi lavori all’inizio della stagione estiva? Sarebbe meglio farli in inverno quando la strada è meno trafficata”.

Anas spiega che si tratta un di un cantiere per il quale è stato necessario installare un semaforo per governare l’istituzione di un senso unico alternato nella gallerie tra i km 5 e 20. I lavori riguardano in tutto 5 gallerie all’interno delle quali sono previsti specifici interventi sulla fibra ottica, legata ai collegamenti video necessari per l’implementazione della sicurezza all’interno dei tunnel. Il cantiere andrà avanti fino alla seconda settimana di luglio. Non si lavorerà il sabato e la domenica per non entrare in conflitto col traffico dei fine settimana d’estate.