Cantieri e black friday, traffico in tilt sulla 131: “Coda di 15 km da Cagliari a Nuraminis”

Lavori in corso, il via al week end e anche il blck Friday: non meno di 15 km di coda da Cagliari a Nuraminis. La denuncia è del leader di Unidos Mauro Pili. “Non c’è nessun incidente. Solo una maledizione, cantieri gestiti senza criterio. L’arroganza dell’Anas, senza strade alternative, blocca un’arteria viaria principale senza pensare a viabilità emergenziale e di collegamento alternativo. Per asfaltare un pezzo di strada un mese di caos”.

La polizia stradale conferma: nessun incidente. Una coincidenza tra lavori in corso sulla Carlo Felice, il fine settimana e il black Friday in città.