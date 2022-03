Canile comunale di Cagliari, Zeno cerca una vera famiglia: chi lo adotta?

Zeno è un meticcio di terrier di taglia piccola di 7 anni, con un carattere abbastanza indipendente e qualche problema di diffidenza con le persone di sesso maschile. Zeno apprezza essere accarezzato solo dalle persone con cui è in confidenza mentre non apprezza il contatto fisico dagli estranei. Zeno si preoccupa se viene toccato o sollevato da terra all’improvviso e in caso di manipolazioni brusche o dolorose (ad esempio alcune procedure delle visite veterinarie) che lo mettono sulla difensiva portandolo a reagire con una pinzata immediata. Con gli uomini sconosciuti ha un rapporto conflittuale e talvolta ostile, per cui le presentazioni di persone nuove vanno svolte in modo adeguato e con la giusta gradualità, rispettando i sui tempi. Quando Zeno si trova in passeggiata nelle aree sgambamento è concentratissimo ad annusare e cercare lucertole e non torna al richiamo finché non ritiene conclusa la caccia o non ha appagato la sua curiosità e il suo desiderio di esplorazione del posto in cui si trova. Zeno è possessivo nei confronti della sua ciotola del cibo e questo potrebbe portarlo a discutere con altri cani in modo non troppo pacifico. Da bravo terrier ha poche amicizie canine ben selezionate, pertanto è possibile l’inserimento in famiglia se sono presenti altri cani, meglio se di sesso opposto; Zeno non è testato con gatti e altri animali. Zeno sa andare al guinzaglio ma durante la passeggiata potrebbe tirare e abbaiare alla vista di altri cani, potrebbe essere reattivo verso gli uomini estranei (che occasionalmente in canile ha cercato di mordere se gli passavano troppo vicini) e partire con uno scatto in direzione di piccole prede (lucertole). Zeno cerca una famiglia di persone adulte moderatamente dinamiche, preferibilmente di sesso femminile con i quali non manifesta problemi di diffidenza, residenti in appartamento o casa con giardino, non è adatto a famiglie con bambini. Zeno si cede in adozione sterilizzato, vaccinato e in possesso di microchip.



Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :Via Po, 59 – 09122Orari:10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica15.00 – 17.00 martedì e giovedìTelefono: +39 070 6778115Email: canile@comune.cagliari.it