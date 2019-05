Cani fuori dai recinti in tutte le spiagge anche a Cagliari, animalisti felici: “Sono più puliti delle persone”

La Regione conferma l’ok alla possibilità, per i migliori amici dell’uomo, di zampettare anche fuori dalle aree riservate in determinati orari. E gli animalisti esultano. Anna Rita Salaris: “Ottimo, gli animali non fumano sigarette e non sporcano la sabbia, i veri sporcaccioni sono gli uomini”