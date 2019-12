Aveva raccontato la lotta al cancro, addio a Caterina Angotzi

Addio a Caterina Angotzi. Oristano piange la giornalista che in un libro aveva raccontato la sua lotta contro il cancro. Collaboratrice de La Nuova Sardegna, giornalista televisiva agli esordi per Nova Tv, ha scritto su L’Unione Sarda e Il Giornale di Sardegna.

Già capo redattore e direttore di periodici regionali di settore, ha pubblicato interventi in alcune riviste e libri di storia e cultura tradizionale. Ha collaborato con il periodico diocesano L’Arborense e con la testata radiofonica regionale Radio Sintony, realizzando e conducendo “Su gazzettinu sardu” e il programma culturale in limba “Sambene Sardu”.

I funerali si terranno domani a Cuglieri, suo paese d’origine.