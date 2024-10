Canale invaso da erbacce a Capoterra, “Tra ratti e scarichi fognari un degrado a cielo aperto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Immagini attuali quelle che riprendono il canale adiacente a piazza Liori, le canne germogliano abbondanti come l’erba che crea una sorta di sottobosco ideale per il proliferare di topi e ratti. Se si aggiungono “gli scarichi fognari”, come ha evidenziato Silvano Corda, la combriccola dal manto grigio si rallegra ancor più. Una situazione che rappresenta non solo un pericolo dal punto di vista igienico sanitario, bensì, con le piogge alle porte, il pericolo “tappo” è sempre in agguato. Nonostante le comunicazioni da parte del sindaco Beniamino Garau che, una settimana fa, ha annunciato la pulizia in corso di caditoie e canali per la gestione delle acque bianche, Corda sollecita un intervento celere a riguardo su tutti i fronti: la prevenzione, insomma, come miglior alleato per combattere il rischio alluvioni, fenomeni non rari che hanno investito più volte il territorio.