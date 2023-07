Campionato dei Suv elettrici: a Teulada l’ “Extreme-E” con un doppio round dell’ “Island X Prix”

Torna in Sardegna l’ ” Extreme-E ” con un doppio round dell’ “Island X Prix” . Si correrà nel weekend dell’ 8 e 9 luglio la terza delle cinque tappe del campionato internazionale riservato ai Suv Elettrici presso l’ Area Addestrativa dell’ Esercito di Capo Teulada . Sono previsti due round in un suggestivo tracciato di circa tre chilometri dove 10 team si sfideranno presentando ciascuno un equipaggio misto che si alternerà alla guida dell’ Odissey 21. L’ evento co-organizzato dall’ Automobil Club Italia con il supporto della Regione Sardegna vede anche , come nelle passate edizioni la preziosa ospitalità dell’ Esercito Italiano . E’ grande motivo di soddisfazione, per la nostra Regione , poter ospitare per la terza stagione di seguito una tappa del prestigioso ” Extreme -E ” , grazie all’ impegno dell’ Aci che ha creduto fortemente in questa nuova realtà sportiva. L’Extreme -E ha tra i suoi obiettivi, l’ Uguaglianza di genere , quello della salvaguardia dell’ ambiente e quello di aumentare la consapevolezza nelle persone degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio . Per raggiungere questo scopo si avvale della visibilità data dalla competizione motoristica , che si svolge proprio su territori interessati dal fenomeno nelle zone più remote della Terra , le precedenti tappe infatti si sono disputate nelle sabbie dell’ Arabia Saudita e nel territorio bagnato e fangoso della Scozia . La Sardegna , come tante altre zone del pianeta , è fortemente esposta agli effetti del cambiamento climatico, ne sono drammatica testimonianza l’ aumento esponenziale delle temperature esterne e gli incendi sempre giù devastanti . Anche in questa edizione viene confermata la collaborazione tra MedSea ( Mediterranean Sea and Cost Foundation ) e l’ Extreme-E che proseguiranno così a promuovere i progetti ” Legacy” tesi alla piantumazione di alberi nel territorio dell’ Oristanese e al ripristino della Poseidonia Marina .Nel corso del 2023 si porterà avanti un nuovo progetto che riguarda la piantumazione di piante mellifere nella foresta di Gutturu Mannu , si tratta di piante che favoriscono la fondamentale azione delle api . Prestigiosi inoltre i team presenti alla manifestazione, tra i quali McLaren, Rosberg X Racing, Acciona Sainz, X44 di Lewis Hamilton, Abt Cupra, Carl Cox Motorsport, Jenson Button JbXe e Andretti . Nutrita e di valore anche la partecipazione dei piloti tra cui Sebastien Loeb.

Grazie al fattivo impegno dell’ Automobil Club di Cagliari e del suo presidente Antonello Fiori, è stato possibile mostrare al pubblico il Suv Odyssey 21 sia a Cagliari ,che a Carbonia ed Iglesias.

Nel video , che è possibile visionare insieme all’ articolo , sono presenti Giulio Giovetti , Responsabile della Commercializzazione dei Diritti televisivi di Etreme -E accompagnato da Tamara Molinaro , Driver Championship , che esporranno al pubblico alcuni aspetti significativi della competizione . E’ possibile infine osservare il mitico Odyssey 21 .

(di Giuseppe Tamponi)