Campionati nazionali di ginnastica ritmica: 3 ori per la campionessa sarda Giulia Amat di San Filippo

Monserrato – Tre ori per la giovane campionessa sarda Giulia Amat di San Filippo: a soli 12 anni si è distinta ai campionati nazionali di ginnastica ritmica.

Una passione che porta avanti sin da quando era piccola, una disciplina elegante e armoniosa che ha sempre svolto con particolare entusiasmo e ieri sono arrivati i riconoscimenti, quelli ufficiali, quelli che fanno battere forte il cuore a mamma e papà.

“Si allena presso la società ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena – spiega la mamma Alessandra Marcialis – è arrivata prima ai campionati nazionali nell’assoluto, cioè nella classifica generale, alla fune e al cerchio come attrezzi”. Giulia, sguardo dolce e sincero, è una ragazzina “molto determinata e gioiosa, si applica anche tanto negli studi ed è un orgoglio per tutta la famiglia ma anche per la sua scuola che frequenta a Cagliari”. Ha sempre abitato a Monserrato dove frequenta la parrocchia del Redentore e questa sera rientra in città, vittoriosa, con le sue tre medaglie al collo, da Fiumicino.