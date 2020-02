Campionati europei di lotta stile libero, stop per un infortunio per Simone Vincenzo Piroddu

Sfuma con delusione la tanto aspettata partecipazione ai Campionati Europei Senior del Sardo azzurro Simone Vincenzo Piroddu, della Polisportiva Athlon Sassari, che avrebbe dovuto partecipare con la squadra Italiana di Lotta Stile Libero nei kg 61, a causa di un infortunio riportato al gomito. Da qualche settimana Simone, era impegnato con un alta concentrazione nella preparazione di questi Campionati Europei al centro olimpico di Ostia.

Tutti i tecnici dello staff della nazionale Italiana di Lotta, sino all’altro ieri si aspettavano un referto medico favorevole delle condizioni di Simone, purtroppo il medico della Nazionale Italiana della FIJLKAM Lotta, ha dichiarato che il lottatore Simone Vincenzo Piroddu, considerato l’importanza dell’infortunio riportato al gomito, no può partecipare al Campionato d’Europa di Lotta Stile Libero, previsto per il giorno 16 Febbraio 2020 e che dovrà continuare a sottoporsi alle terapie, per riuscire a riportare a condizioni normali il gomito, visti anche i prossimi impegni agonistici internazionali in diversi tornei, e soprattutto in avvicinamento alla prossima partecipazione di Simone Vincenzo Piroddu, al Campionato Europeo Junior, che si svolgerà in Macedonia a Skopie 29 Giugno 2020.