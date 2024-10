Campagne ridotte a una discarica abusiva ad Assemini, cumuli di spazzatura ovunque

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tour tra il verde e la natura, contaminata: questo è lo scenario che non può non essere notato da chi, tra una passeggiata e l’altra, incontra, lungo il cammino, le manifestazioni più palesi messe in atto da chi rispetto per l’ambiente e il bene comune proprio non ha. Ed ecco i risultati: ingombranti, bottiglie, plastica, cartacce e tanto altro. In fila o gettati a caso, come capita, a bordo strada o in mezzo all’erba, addirittura a due passi dal corso d’acqua. Si susseguono le immagini e si moltiplicano, scattate dai cittadini sconfortati innanzi a tanta inciviltà. “Siamo circondati, è pesante vincere questa guerra” esprime un residente. “Che vergogna, ma cosa si può fare perché questo degrado finisca? Non capisco, anche perché passano a ritirare la spazzatura. Non ci sono scuse” espone un altro.

Nessuna giustificazione innanzi a certi atti che deturpano il territorio: intanto, le conseguenze sono per tutti, madre natura non ringrazia, accusa il colpo e riflette le conseguenze su tutti.