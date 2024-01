Campagne invase dai rifiuti a Gergei, guerra contro gli incivili

Una piaga che è ben radicata pressoché ovunque, ossia quella messa in atto dagli incivili che si sbarazzano di ciò che non serve gettandolo dove capita. Uno spettacolo indecoroso e l’azione incessante da parte dell’amministrazione comunale per ripulire dove gli altri sporcano.

“Ognuno di noi ha il potere di fare del mondo un posto migliore”

Da qualche settimana gli operai comunali si stanno dedicando, quasi quotidianamente, a ripulire le campagna dall’immondizia abbandonata dai “vandali”. Se qualcuno dovesse avere bisogno di aiuto, un consiglio o un supporto, contatti me o i miei collaboratori e cercheremo di aiutarvi” ha comunicato il primo cittadino. “I vandali devono capire che lasciando i rifiuti in campagna si inquina e si distolgono gli operai dall’ordinaria pulizia del centro abitato. Non lo permetteremo a chi inquina di farci vivere in un mondo sporco perché continueremo a ripulire imperterriti le nostre campagne”.