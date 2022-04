CAMPAGNA TARIP UTENZE NON DOMESTICHE

Dal 1° gennaio 2022, è attivo anche per le utenze non domestiche il nuovo sistema di calcolo della bolletta Tari, denominato Tributo puntuale.

Il passaggio al Tributo puntuale per i commercianti, i professionisti e le imprese è il naturale completamento del percorso, già avviato nel 2021 per le famiglie, verso un sistema di tributi più equo, con l’obiettivo di confermare Cagliari tra le città più attive nell’ambito del rispetto per l’ambiente, grazie a una gestione virtuosa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il Tributo Puntuale per le utenze non domestiche permette di raggiungere due obiettivi: da una parte rappresenta il passaggio a un sistema più equo, perché basato sul numero di conferimenti annui del secco indifferenziato e sulla quantità e dimensione dei contenitori assegnati all’utente per conferire questo tipo di rifiuti; dall’altra incentiva le utenze non domestiche a una corretta raccolta differenziata durante lo svolgimento delle proprie attività, riducendo progressivamente la quantità di rifiuto secco indifferenziato e incrementando le frazioni di rifiuto da avviare al riciclo. Questo porterà benefici sull’intero ciclo dei rifiuti prodotti in città e sulla qualità della vita degli stessi cittadini.

Il Tributo puntuale, ora esteso a tutte le utenze, segna un ulteriore traguardo nel percorso che, grazie alla collaborazione dei cittadini, sta cambiando il volto di Cagliari, oggi più bella, sostenibile e proiettata verso nuovi e ambiziosi traguardi.