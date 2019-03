“Campagna di denigrazione di Zedda sui kg di Solinas, intanto ha scelto la nuova poltrona da scaldare”

Esplode la polemica sulla dichiarazione politico-dietetica di Zedda su Solinas: “Gli faremo perdere qualche kg”. Il centrodestra non ci sta e il deputato Salvatore Deidda di Fdi risponde così con una nota diffusa in serata: “Il non annuncio del Sindaco di Cagliari di lasciare la poltrona di primo cittadino del capoluogo per scegliere quella del Consiglio regionale non è di certo una sorpresa visto che alla scadenza del mandato da Sindaco sarebbe rimasto senza poltrona da scaldare ma quello che fa veramente specie è la continua campagna di denigrazione, mal mascherata da sarcasmo politico, verso Christian Solinas e verso tutti coloro sono i suoi avversari politici” commenta Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia in riferimento all’affermazione del Sindaco di voler fare perdere dei Kg al neo Presidente Solinas. Eviti questi commenti verso un avversario che non ha mai risposto alle offese gratuite e che per questo è stato apprezzato e premiato dagli elettori”, attacca Deidda che invita il primo cittadino a non utilizzare i fatti di cronaca nera degli assalti a chi ritira il latte per attaccare gli avversari. “Non si è mai occupato della vertenza pastori se non con proposte estemporanee. Lasci stare i pastori e le loro lotte che non hanno bisogno che chicchessia attribuisca a loro la responsabilità di questi gesti criminali. Le Forze dell’Ordine presto daranno un volto ma i pastori hanno sempre manifestato la propria estraneità”, conclude Deidda