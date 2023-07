Camion sui tavolini a Cagliari, Truzzu: “L’ha fermato un cameriere che è salito e ha tirato il freno”

Il camion piombato sui tavolini nel corso Vittorio Emanuele II è stato fermato dal cameriere di un locale della strada che è salito a bordo del mezzo e ha tirato il freno a mano, probabilmente evitando guai peggiori. È quanto ha dichiarato in consiglio comunale il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il quale, dopo aver ascoltato la polizia municipale dopo le prime indagini, ha ricostruito la vicenda a palazzo Bacaredda e ha espresso la vicinanza dell’amministrazione alle persone sfortunate che si sono trovate coinvolte nell’evento.

“Tutte le persone coinvolte stanno bene”, ha dichiarato il primo cittadino, “dalle verifiche è emerso che il mezzo è stato parcheggiato in piazza Yenne in divieto di sosta, senza freno a mano tirato e senza marcia inserita. Il conducente si è spostato e il mezzo ha iniziato a muoversi e ha preso una traiettoria curvilinea. Ha attraversato piazza Yenne senza incontrare auto e neppure pedoni e si è incuneata nel marciapiede davanti al corso Vittorio Emanuele II che in quel punto è particolarmente basso, per agevolare le persone diversamente abili in coincidenza con l’attraversamento pedonale. Ha quindi travolto i tavolini facendo una trentina di metri ed è stato fermato da uno dei camerieri che è riuscito a inserire il freno a mano. Stiamo cercando di individuare le cause esatte e tutte le responsabilità”.