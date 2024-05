Camion perde il carico, poi la frenata improvvisa: 4 auto distrutte e due feriti sulla 554 a Monserrato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una ragazza di ventotto anni e un ragazzo di 37 sono rimasti feriti nell’incidente che ha visto coinvolte ben quattro automobili sulla Ss 554, all’altezza di Monserrato. Lo schianto a catena è stato generato da una perdita di carico di un camion. L’automobile subito dietro, per schivare il carico, ha frenato di colpo e a sua volta è stata tamponata dalle altre tre auto che stavano sopraggiungendo. I due feriti si sono fatti medicare ai bordi della strada dai medici di due ambulanze del 118, rifiutando poi il trasporto in ospedale. Grossi disagi per gli automobilisti diretti a Cagliari, rimasti imbottigliati per un’ora. Sul posto è intervenuta, per cercare di limitare i disagi agli automobilisti e scooteristi in attesa e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la polizia Locale di Monserrato, agli ordini del comandante Domenico Nannini.