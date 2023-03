Camion del latte si schianta contro un’auto sulla Ss 131, anziano in fin di vita

Pauroso schianto sulla Statale 131, all’altezza del bivio per Cossoine. Un uomo di 77 anni al volante di una Fiat Multipla è stato tamponato, per cause ancora da accertare, da un camion che stava trasportando del latte. A bordo della vettura c’era anche la moglie, i coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere e per estrarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l’elisoccorso del 118. L’uomo è in gravissime condizioni ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto dello scontro anche i carabinieri della compagnia di Bonorva.