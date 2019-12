Cagliari, gruppo di ubriachi molesta una cameriera: caos al mercatino di Natale in piazza Carmine

Le molestie a una cameriera. Poi le minacce a due espositori intervenuti in difesa della donna. Tensione queste pomeriggio in piazza del Carmine tra le casette del mercatino di Natale. Identificate due persone. Secondo alcuni testimoni la tensione sarebbe esplosa quando un gruppetto di persone, tutti italiani, tra i quali alcuni in stato di ebbrezza, avrebbe molestato la cameriera di un bar che ha sistemato i tavolini in piazza.

In difesa della donna è poi intervenuta una coppia di espositori del mercatino di Natale che sarebbe stata poi minacciata dallo stesso gruppo di balordi (“ti brucio la casetta”). Sul posto la polizia. Due persone sono state portate in questura.