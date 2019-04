Camerette pagate e mai arrivate, l’azienda di Sestu: “Saranno tutte consegnate entro aprile”

Camerette pagate da un anno e mai arrivate. E mamme e papà senza soldi e coi disagi. È successo a un gruppo di famiglie cagliaritane e dell’hinterland a causa del fallimento, risalente al gennaio scorso, della Alba Design, la società che gestiva (prima che la casa madre stracciasse poi il contratto di franchising) il punto vendita di “Mondo camerette” a Sestu.

Ma ora Angela Alba, la titolare della società fallita annuncia: “Abbiamo risolto 110 casi su 120. Ne mancano 10: le 6 avranno persone che hanno stipulato il contratto con la finanziaria avranno il denaro indietro dalla finanziaria stessa, mentre le 4 persone che hanno pagato in contanti avranno la cameretta entro il 30 aprile”.

E racconta tutta la vicenda e il passaggio del punto vendita dalla propria società a quella della sorella: “Io volevo uscire già a luglio a prescindere dal fallimento”, spiega, “mia sorella ha iniziato a preparare le sue insegne e io son rimasta nei mesi successivi per curare i clienti che avevano stipulato gli accordi con noi. Anche mia sorella ha fatto grandi sacrifici e ha rinunciato agli acconti. Non sono riuscita a trovare un accordo con Mondo Camerette e così mi sono indebitata e mi son trovata in grandi difficoltà. Tuttavia stiamo consegnando la merce a tutte le persone che hanno pagato in contanti: abbiamo risolto quasi tutti i casi in sospeso. Ci mancano solo 4 consegne da fare. Concluderemo”, annuncia, “entro il 30 aprile”.

Intanto la G.S.M. la nuova società (autonoma e distinta dalla vecchia anche se coi titolari imparentati con quelli della Alba Design) che gestisce il punto vendita di Sestu (che oggi si chiama il “Parco delle camerette”) rassicura “tutti i consumatori”: “questa proprietà”, annuncia, “seppur senza alcun obbligo giuridico, farà di tutto per aiutarli a non perdere i soldi investiti. La G.S.M. è impresa autonoma e distinta dalla Alba Design srl, come emerge pacificamente dal contenuto della sentenza di fallimento della Alba Design”. Sottolinea poi che “l’impegno assunto di aiutare i consumatori che si sono trovati in difficoltà a causa delle condotte poste in essere dalla società fallita, è fatto con spirito di liberalità e non legittima certamente illazioni in ordine alla posizione e condotta posta in essere dalla G.S.M.” che infine coglie l’occasione “per rassicurare tutti i consumatori che questa proprietà, seppur senza alcun obbligo giuridico, farà di tutto per aiutarli a non perdere i soldi investiti”.

E la data per le ultime consegne è stata fissata: il 30 aprile 2019.