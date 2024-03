Cambridge English con L’Academy: si avvicina la scadenza per le iscrizioni agli esami

Si avvicina il termine per le iscrizioni agli esami Cambridge English presso L’Academy, l’unico Centro ufficiale autorizzato a Cagliari e per il Sud Sardegna per lo svolgimento delle certificazioni internazionali Cambridge English. I candidati interessati a sostenere gli esami per ottenere il certificato per il livello C1 Advanced, B2 First o B1 Preliminary possono consultare le date complete ed effettuare l’iscrizione, al seguente indirizzo web:

https://angloamericanacademy.it/certificazioni-cambridge-cagliari/