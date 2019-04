Cambia il traffico in via Roma per il montaggio delle tribune per la Festa di Sant’Efisio

Per consentire il montaggio delle tribune per la “Festa di Sant’Efisio”, sino alla giornata di venerdì 26 aprile 2019, la semicarreggiata del tratto della via Roma, in direzione viale Trieste, compreso tra le vie Angioy e Sassari, rimarrà chiuso al traffico veicolare; prevista deviazione nel percorso Roma-Angioy-Crispi-piazza Del Carmine-Sassari.

Per ciò che concerne invece il trasporto pubblico urbano, i bus della Linea 1 provenienti da Largo Carlo Felice, anziché svoltare nel tratto della via Roma temporaneamente interessato dai lavori, effettueranno il giro della piazza Matteotti.

La zona sarà presidiata dalla Polizia Municipale che provvederà a monitorare costantemente i flussi veicolari per ridurre al minimo i disagi per la viabilità.