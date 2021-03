Cambia il Dpcm in Italia, si chiude tutto nei weekend come a Natale: pressing del Cts sul governo Draghi

Cambia il Dpcm in Italia, si chiude tutto nei fine settimana come a Natale: pressing del Cts sul governo Draghi. Cambierà dunque il Dpcm. Le indicazione degli esperti prevedono infatti il rafforzamento delle misure per le zone gialle, ma la Sardegna è in zona bianca e se la manterrà potrebbe evitare misure più stringenti, a meno che non siano imposte chiusure nazionali. L’obiettivo del Cts è chiaro ed è quello di ridurre i contatti tra le persone; zone rosse locali con misure più stringenti e severe, sul modello Codogno, chiusure nei fine settimana, come già fatto durante le vacanze di Natale. “Gli esperti avrebbero anche segnalato la necessità di ridurre l’incidenza per ristabilire il contact tracing. Lo scopo è quello di riuscire a riprendere il tracciamento che sarà possibile solo se si raggiungeranno i 50 casi per 100mila in 7 giorni”, spiega il nostro giornle partner Quotidiano.net. L’ultima parola spetta ora proprio a Draghi.