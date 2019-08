Call center a Cagliari, giovani come schiavi: la direttrice inflessibile e le dimissioni in bianco

Dimissioni firmate in bianco al momento delle assunzioni. Una “direttrice” inflessibile pronta a bacchettare e rimproverare, giovani lavoratori cagliaritani trattati come schiavi in due call center. Le sedi che cambiavano continuamente: chi sono e come hanno vissuto davvero, nel terrore professionale, questi ragazzi? Vivevano sotto ricatto, con condizioni lavorative che definire precarie sarebbe definire un eufemismo, Sino al brillante blitz dell’ispettorato del lavoro, reso noto oggi, che ha fatto emergere un quadro allarmante, sconcertante. Con la responsabile che rischia una denuncia per caporalato. Cosa è successo nei dettagli? Lo spiega proprio in una nota l’Ispettorato.

Ai titolari delle due società cagliaritane è stato contestato l’utilizzo illegittimo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che in realtà mascheravano veri e propri rapporti di lavoro subordinato relativi a 128 persone, gestiti peraltro secondo condizioni e modalità talmente irrispettose dei diritti minimi dei lavoratori da renderli paragonabili a quelli in essere in Europa ai primi del 1900. In particolare, in aperto contrasto con la forma contrattuale utilizzata, sono stati accertati da parte degli ispettori: ● l’esercizio di uno stringente potere direttivo nei confronti dei dipendenti, che si manifestava attraverso minuziose indicazioni sulla gestione della telefonata e l’imposizione di specifiche frasi da utilizzare con il cliente, con conseguenti rimproveri verbali nei confronti degli operatori che si discostavano; ● l’imposizione di un orario di lavoro rigido e immodificabile; ● l’esercizio del potere disciplinare, che poteva giungere fino all’allontanamento dei lavoratori, senza alcuna tutela, e con la richiesta di firmare lettere di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione; ● il calcolo delle retribuzioni sulla base di compensi orari pari ad euro 3,78 per ogni ora di lavoro, con addebito in detrazione delle ore di assenza o di mancato lavoro. Peraltro, alla scadenza dei contratti, molti lavoratori non erano stati retribuiti integralmente. Erano inoltre previsti dei bonus, i quali, di fatto, non venivano mai corrisposti. È stato anche accertato che, per quasi un anno, le due società non avevano nemmeno provveduto a trasmettere all’Inps le