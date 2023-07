Caldo torrido: energia elettrica a singhiozzo ad Assemini, Sestu e Quartucciu

Già da ieri sera i disagi sono stati registrati dai cittadini che hanno segnalato immediatamente alle autorità competenti. “Manca la corrente in tante abitazioni e rioni. Domani cercheremo di capire a cosa son dovute queste continue defezioni” ha comunicato ieri il sindaco di Assemini Mario Puddu. “Ce ne stiamo occupando c’è un guasto” questa è la risposta che ci è stata data per la mancanza di energia elettrica in diverse abitazioni e vie di Sestu” ha spiegato la sindaca Paola Secci. I tecnici dell’Enel è da giorni che lavorano a pieno ritmo per riparare i danni causati dalle alte temperature: interventi continui su, pressoché, tutte le linee sia durante il giorno che la notte. I maggiori problemi, a seguito dei blackout, li hanno avuti bambini, anziani e persone fragili che, senza una adeguata refrigerazione, hanno sofferto più che mai per il gran caldo. Non solo: c’è chi è costretto all’utilizzo dei macchinari medici i quali, senza energia, non possono funzionare. Da oggi, gli esperti, hanno assicurato temperature in calo anche di 10 gradi e il tanto atteso vento di maestrale in arrivo da metà mattinata. Un sospiro di sollievo, insomma, e, si auspica, anche la fine delle continue e prolungate interruzioni della corrente elettrica.