Caldo africano in arrivo, in Sardegna sarà un weekend a 30 gradi

Caldo africano in arrivo, il prossimo weekend sarà più estivo che primaverile: picchi di 30 gradi previsti dagli esperti, sole e alte temperature per un anticiclone proveniente dal Nordafrica. Via i giacconi è già tempo di tirar fuori pantaloncini e magliette e, per i più temerari, i costumi da bagno: i prossimi giorni infatti saranno caratterizzati dal caldo che, nelle ore di punta, potrà raggiungere 30 gradi, scansando via, almeno per ora, nuvole e vento. Si preannuncia, quindi, un fine settimana all’insegna del bel tempo, spiagge e mare potrebbero già essere prese d’assalto per la prima tintarella e, addirittura, i primi tuffi in acqua. Prime prove ufficiali, insomma, di un’estate che, come hanno annunciato gli esperti, è attesa come rovente: niente di nuovo, comunque, in Sardegna da giugno a settembre è pressoché normale boccheggiare, e, salvo imprevisti, l’Isola si trasformerà nella solita graticola. La prima ondata di caldo sarà destinata a durare sino, almeno, ai primi giorni della settimana prossima.