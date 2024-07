Calciomercato, il Cagliari fa tris ufficiali Piccoli, Adopo e Zortea

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tris del Cagliari. I rossoblù annunciano ben tre colpi. Il centravanti Piccoli, il centrocampista Adopo e l’esterno destro Zortea.

Piccoli si trasferisce dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nato a Bergamo, il 27 gennaio 2001, a tredici anni entra a far parte del settore giovanile dell’Atalanta, svolgendo tutta la trafila nel vivaio nerazzurro. Con la Primavera orobica vince due campionati e una Supercoppa, oltre al titolo di capocannoniere (8 reti) della UEFA Youth League 2019/2020. L’esordio in Serie A arriva il 15 aprile 2019 nello 0-0 contro l’Empoli. La stagione 2020/21 lo vede in prestito allo Spezia, sempre in Serie A: il 20 dicembre realizza la prima rete nel massimo campionato, contro l’Inter. A fine stagione saranno 6 i gol in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel 2021 vince, inoltre, il premio Golden Boy – istituito da Tuttosport – come miglior giocatore italiano Under 21. Dopo l’annata in Liguria, gioca per Genoa, Hellas Verona ed Empoli. Nella stagione appena trascorsa è stato protagonista nel Lecce con 36 presenze e 6 reti. Il bottino totale in Serie A parla di 97 gare con 13 gol realizzati. Tra i giovani più promettenti del calcio italiano, 46 gare e 12 reti con la maglia delle nazionali under azzurre, Piccoli è un attaccante forte fisicamente, alto 190 centimetri, bravo sia di sponda che ad aprire gli spazi per i propri compagni. Punto di riferimento offensivo, innato senso del gol, abbina capacità nel gioco aereo ad una buona tecnica di base, potenza e agilità.

Adopo arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Classe 2000, nato a Villeneuve-Saint-Georges (Francia), da genitori ivoriani, arriva in Italia a soli 18 anni tra le fila del Torino. Aggregato inizialmente alla Primavera, vince subito Coppa Italia e Supercoppa: saranno in totale 50 le presenze, con 2 reti e 7 assist. Il 5 gennaio 2020 debutta in prima squadra nella vittoria per 2-0 contro la Roma.

Nel gennaio 2021 passa in prestito alla Viterbese per trovare continuità: in una stagione e mezzo gioca così 53 gare e segna 3 reti. Tornato a Torino, l’11 gennaio 2023 realizza il suo primo gol in maglia granata, decisivo per il passaggio della squadra ai quarti di Coppa Italia ai danni del Milan (1-0).

Nell’estate 2023 si trasferisce all’Atalanta: fa il suo esordio con i bergamaschi il 20 agosto, autore dell’assist della definitiva rete del 2-0 segnata da Zortea. Ha debuttato in Europa League il 14 dicembre 2023, nella vittoria per 4-0 contro il Raków Czestochowa, una delle tappe per la vittoria della competizione.

Stazza imponente, alto 187 centimetri, Adopo è un centrocampista che grazie alle sue qualità può essere impiegato sia da interno che da centrale. Dominante sui duelli aerei e nei contrasti, alla sua grande forza fisica abbina tecnica e capacità di inserimento, facendo valere così le sue abilità anche in fase offensiva.

Nadir Zortea arriva, sempre dall’Atalanta, a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028.

Nato a Feltre, il 19 giugno 1999, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Atalanta con cui vince il campionato Primavera nella stagione 2018/19, autore di ben 12 assist e 3 reti in 29 gare. Passa alla Cremonese in serie B: alla sua prima esperienza da professionista totalizza in due stagioni 55 presenze con 4 assist e 1 gol.

Nell’estate 2021 si trasferisce, sempre in prestito, alla Salernitana: qui il 22 agosto fa il suo debutto in A, segnando la prima rete nella massima serie nel pareggio per 1-1 contro il Bologna, il 26 febbraio 2022. Lascia i campani dopo aver giocato 29 gare per ritornare alla casa madre: con i bergamaschi esordisce subito in campionato il 13 agosto 2022 nella vittoria in trasferta per 2-0 contro la Sampdoria e realizza la sua prima rete il 15 gennaio 2023 nell’8-2 ai danni della Salernitana. Termina la stagione tra le fila del Sassuolo.

Nel luglio 2023 è di nuovo all’Atalanta con cui gioca tutta la prima parte della stagione, facendo il suo esordio in Europa League nel 4-0 contro i polacchi del Raków Czestochowa, il 14 dicembre. Ha concluso la stagione appena trascorsa nel Frosinone dove ha giocato 14 gare, con 5 assist e 1 gol.

Impiegato principalmente come laterale di difesa a destra, grazie alle sue ottime capacità di corsa e alla diligenza tattica Zortea può essere schierato a tutta fascia, ricoprendo il ruolo anche a sinistra. Alle doti atletiche aggiunge tecnica, visione di gioco, dribbling e capacità di inserimento, qualità che gli consentono di essere un costante supporto per i compagni del reparto avanzato, serviti con frequenti cross, o di andare con caparbietà alla conclusione a rete.

Ufficializzata anche la cessione di Sulemana agli stessi orobici.