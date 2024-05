Calcio Under 15, giovanissimi del Calcio Pirri campioni regionali per il secondo anno consecutivo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Giovanissimi ‘2009’ del Calcio Pirri per il secondo anno consecutivo conquistano l’Olimpo del calcio regionale sardo. I ragazzi terribili di mister Simone Faret e Mauro Bistrussu domenica a Oristano hanno conquistato il titolo di Campioni regionali Elite 2023-24 Under 15 contro l’Alghero Calcio vincendo per 3-0 sul campo principale del Centro federale di Sa Rodia e concludono imbattuti la fase regionale.

Le due squadre si presentano con un curriculum di tutto rispetto: il Pirri domina il girone A sud Sardegna con un bottino di 74 punti in 26 partite giocate, 24 vinte e due pari, con 166 gol fatti e 14 subiti. I giallorossi dell’Alghero vincono il girone B nord Sardegna con 75 punti in 26 partite delle quali solo una persa e 198 gol fatti e 21 subiti.

Entrambe prime nei play off sfidano, a parti invertite, le due seconde dei gironi: l’Alghero elimina la Monastir Kosmoto, il Pirri batte la CosmoSassari 4-0 e conquistano la finale regionale.

Domenica alle 11 agli ordini del signor Cozzolino della Sezione di Oristano, coadiuvato dagli assistenti Collu e Fara, le squadre entrano in campo contratte per l’importanza della posta in palio, sorrette da un grande pubblico che tinge le gradinate del ‘Tino Carta’ con fumogeni giallorossi e rossoblù. I ragazzi del Pirri entrano in campo con una rosa rossa che donano alle loro mamme e prima dell’inizio della gara Cozzolino fa osservare un minuto di silenzio per le vittime di Casteldaccia.

L’Alghero parte lancia in resta con un 4-4-2 ma i ragazzi di mister Faret, ben disposti in campo con un 4-3-3, arginano le incursioni rossoblù (l’Alghero ha giocato con la maglia del Cagliari Calcio) e ripartono con Riccardo Aru, Elia Anedda e Federico Concas che servono ottimamente le punte Meloni, Porceddu e Orrù che impensieriscono il portiere catalano Salvatore Ena. La retroguardia del Pirri, con Enrico Valle, Alessandro Sanna, Vasco Fadda e Marco Avaro fa ottima guardia ai pali di Michele Giganti proteggendolo dalle incursioni di Leomanni, Cossu, Sanna e Gambacorta.

Primo tempo dunque che scivola sullo 0-0 fino al 31° quando Orrù, dopo il cooling break (si è giocato sotto 27°C) dal calcio d’angolo serve una palla alta che Ena respinge, ma il più veloce di tutti è il 18 cagliaritano Federico Concas che sfugge alla marcatura di Gianuario Fiori e insacca la rete dell’1-0. L’ottimo Cozzolino manda tutti negli spogliatoi a bere un tè fresco.

Nella ripresa il Pirri entra per primo in campo e attende schierato i pari età dell’Alghero. E nei primi 5 minuti il Pirri sfodera un uno-due che stende i catalani. Prima Nicola Meloni, servito da Gabriel Orrù, infila in contropiede con un rasoterra Ena in uscita, poi è Cristian Porceddu che semina tre avversari e buca l’estremo difensore algherese con un pallonetto beffardo dopo una galoppata di 50 metri.

I rossoblù dell’Alghero perdono la concentrazione e il Pirri tiene il pallino del gioco a centrocampo con Concas, Anedda e Aru che proteggono la retroguardia. Il Pirri sfiora il 4-0 per ben due volte con Orrù e Meloni, mentre i catalani sprecano con Sanna il gol della bandiera. Cozzolino è costretto ad estrarre 5 cartellini gialli e sul finale manda anzitempo negli spogliatori il nervosissimo Matteo Lintas. Mister Faret concede gloria alla lunga panchina cagliaritana sostituendo gli sfiniti Concas e Aru con Colamatteo e Nonnis. Entrano anche Casula, Dessì, Solla, Murgia e Mastinu.

Al triplice fischio esplode la gioia dei ‘2009’ del Pirri che si laureano Campioni Regionali 2023-24.

Ottima l’organizzazione della Figc con in testa il presidente Gianni Cadoni, che invita le mamme a premiare i ragazzi, e scrive per il secondo anno consecutivo il nome del Calcio Pirri nell’albo d’oro dei Giovanissimi Elite della Sardegna. Sabato 18 maggio i cagliaritani andranno in Piemonte per affrontare la prima delle due gare della fase nazionale con i campioni cisalpini del Lascaris di Pianezza (TO) poi affronteranno il 26 maggio a Cagliari i campioni della Lombardia (ancora da definire nella finale di domenica prossima).