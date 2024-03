Calcio italiano sotto choc, è morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone

Choc nel calcio italiano per la morte, a 58 anni, del direttore generale della Fiorentina Joe Barone dal 2019. Aveva 58 anni. Il direttore generale viola è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito all’arresto cardiaco che lo ha colpito nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo. Lascia la moglie Camilla, i quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, oltre al piccolo nipotino che porta il suo nome. Lascia la società, di cui era il vero e proprio motore quotidiano. Cordoglio da tutto il mondo del calcio con in testa la Lega Calcio.

“La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del direttore generale Joe Barone”. Il presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei suoi anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”.