Calcio giovanile in agonia in Sardegna: gli under polverizzati al torneo delle regioni, fuori 4 su 4 per il secondo anno

Una debacle senza precedenti. Per il secondo anno consecutivo fuori “quattro su quattro” al primo turno e con pesanti risultati. E’ finita male l’avventura delle Rappresentative sarde di calcio giovanile, inserite nel Girone C, insieme a Sicilia, Campania e Marche, al 60° Torneo delle Regioni che si sta disputando in questi giorni in Liguria. Pessime le prestazioni della Juniores Under 19 e dei Giovanissimi Under 15 guidati rispettivamente da Alberto Antinori e Massimo Malfitano che tornano a casa con tre sonore sconfitte e con 0 punti in classifica. Un po’ meglio gli allievi Under 17 di Davide Canosa, che portano a casa una vittoria e un pareggio che comunque non bastano per qualificarsi ai quarti di finale. Male anche la Rappresentativa femminile, guidata da Giuseppe Panarello, che incassa tre pesanti sconfitte con 9 gol al passivo e 3 fatti.

Andando a guardare i numeri le prestazioni peggiori sono proprio quelle dell’Under 15 di Malfitano, che in tre partite incassa 9 gol e riesce a farne solo 3, eguagliando la Femminile, e quella della squadra Juniores, che incassa 8 gol e ne segna 3.

Le prestazioni delle Rappresentative sarde al più importante torneo giovanile nazionale sono lo specchio dello stato di salute del calcio isolano: pessime. Chi denuncia a casteddu online questa situazione, elenca tutto quello che non va: mancano strutture, mancano tecnici competenti, manca la mentalità vincente. E, a detta di un tecnico che vuol mantenere l’anonimato, le selezioni dei giocatori non sarebbero dettate dal merito, ma frutto di favori agli amici degli amici, nepotismi e condizionamenti esterni. Peraltro, affidare una Rappresentativa del Settore Giovanile e scolastico (come lo sono Allievi e Giovanissimi) a tecnici con incarichi sia nelle società sportive che in Federazione, come il caso di un allenatore già squalificato per 4 mesi per doppio incarico (con sentenza della Commissione disciplinare, Stagione 2017/18), appare quantomeno poco educativo per i giovani atleti. E poco decoroso per la Federazione.