Calcio giovanile, con la caduta dei Giovanissimi del Pirri fuori tutte le sarde dalla Fase nazionale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Termina contro la corazzata Alcione Milano l’avventura nazionale dei Giovanissimi Under 15 del Pirri e con un risultato pesante che non rende giustizia al percorso sportivo ed alla partita stessa disputata ieri al campo comunale di Mulinu Becciu: 5 a zero il risultato finale per i campioni di Lombardia che non nascondono l’ambizione di vincere lo scudetto e bissano il successo di una settimana fa, 2-1 contro il Lascaris di Pianezza (To), dove i cagliaritani, in vantaggio per 1-0 avevano pareggiato 1-1, raggiunti negli ultimi 30” dai piemontesi.

I lombardi chiudono la prima frazione di gioco sul 2-0 con i gol di Cattaneo e Iavarone e conducono la gara fino a 10′ dal termine, quando i rossoblù del Pirri crollano psicologicamente e al 61° incassano il terzo gol di Curelli che mette in cassaforte i tre punti. A due dal termine il ko, pesante, con la doppietta firmata da Casazza al 70° e al 72°, con il Pirri che aveva alzato bandiera bianca, ormai senza più energie. Onore al merito ai quindicenni dell’Alcione Milano, società professionistica (quest’anno promossa in Serie C) che fa del vivaio e del settore giovanile il suo punto di forza. Rammarico per lo score pesante che penalizza ingiustamente i ragazzi del Pirri.

Si conclude amaramente dunque l’avventura delle tre squadre sarde impegnate nella Fase conclusiva dei campionati nazionali con la sconfitta al primo turno a gironi dei Giovanissimi Under 15 del Pirri, degli Allievi Under 17 dell’Alghero (eliminati come il Pirri da Lascaris e Alcione con un secco 6-1) e Under 19 della Ferrini Cagliari, uscita con onore alla lotteria dei rigori con la romana Tor di Quinto.

Pirri – Alcione Milano (0-5)

ASD PIRRI (4-3-1-2): M. Giganti, V. Fadda (M. Casula), E. Valle (F. Solla), A. Sanna (G. Mastinu), M. Avaro (A. Dessì), E. Anedda, R. Aru (M. Nonnis), F. Concas, N. Meloni, G. Orrù (D. Cocco), C. Porceddu (S. Pisano). All. Simone Faret

ALCIONE MILANO (4-3-3): D. Valente (T. De Sevo), S. Borghi, L. Valdati, A. Di Maria, D. Scifo, G. Trevisani (G. Gastaldon), A. Lucchini (M. Curelli), C. Impalà (G. Crimini), M. Cattaneo, B. Arellano (F. Casazza), F. Iavarone. All. Beniamino Calderoli