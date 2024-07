Calciatore di 21 anni muore in un incidente stradale sulla sua moto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La vita e la promettente carriera del giovanissimo Alberto Stefano, 21 anni, si sono fermate per sempre ieri sulla via Cervese, a Cesena. Alberto si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto. Per il calciatore del Cervia United, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sta bene invece il conducente dell’auto, un ingegnere di 31 anni. Alberto appartiene ad una famiglia molto nota della cittadina romagnola perchè il padre gestisce un ristorante, dove era impegnato anche il 21enne. Una tragedia che lascia il segno anche, chiaramente, nel club del Cervia che in un commosso post social ha ricordato Alberto: “Una notizia straziante, un dolore che non si può nemmeno spiegare. Siamo ancora scossi per la prematura scomparsa del nostro Alberto Stefano. Un ragazzo solare, educato, uno di noi. Carico ed entusiasta per giocare la nuova stagione. In questo momento terribile abbracciamo i suoi cari, la famiglia, vi siamo vicini. Ciao, Alberto, per sempre nei nostri cuori”.