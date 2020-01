Calasetta, tragedia al Nido dei passeri: uomo cade dalla scogliera e muore

Dramma in serata a Calasetta. Un uomo di circa 30-35 anni è precipitato, per cause ancora da chiarire, dalla scogliera nella zona del Nido dei passeri. Sul posto, per il recupero, sono intervenuti Vigili del Fuoco, carabineri, gli uomini del Saf e i volontari della onlus Assosulcis. Impossibile, al momento, sapere esattamente cosa sia successo: la morte dell’uomo è infatti un giallo, e solo un’attenta analisi del cadavere da parte del medico legale potrà far emergere eventuali dettagli significativi.