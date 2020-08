Troppi incidenti a Cala Goloritzè, il sindaco di Baunei: “Mai più tuffi e selfie dall’arco”

Un tuffo che può costare caro alla propria salute oltre a essere severamente vietato dall’amministrazione comunale. “A Goloritzè si intensificano i soccorsi dovuti ad incidenti addebitabili anche all’imprudenza” spiega il sindaco di Baunei Salvatore Corrias.

Il famoso arco è diventato un’attrativa quasi irrinunciabile per gli amanti dei selfie e dei video sempre più estremi da postare sui social. Una pratica condannabile, emulata da diverse persone soprattutto dopo che una starlette della tv, che si è tuffata da Goloritzè con il telefono in mano, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, qualche mese fa, per la sua impresa.

“Rinnoviamo il nostro appello, dunque.

Non avventuratevi sugli scogli dell’arco, e siate emuli nella prudenza, non nell’incoscienza”.