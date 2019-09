Cagnetta avvelenata in spiaggia al Poetto: “Attenzione, qualcuno sta mettendo veleno”. L’allarme di Monica, la padrona della cagnetta che è stata ricoverata d’urgenza alla clinica veterinaria San Giuseppe: “Avvelenata in spiaggia al Poetto. In clinica mi hanno avvisata che stanno mettendo veleno in spiaggia, nascosto in esche appetibili per i cani. Anche 2 giorni fa un cane morto!”, la denuncia che preoccupa gli amici dei 4 zampe.