Cagliari, benvenuta primavera: all’ex vetreria di Pirri grande festa per adulti e bambini

La primavera è alle porte e perché non accoglierla con una grande festa? È con questo spirito che il 26 marzo, presso il parco dell’Ex Vetreria si terrà la “Festa della Primavera”, evento realizzato dalla Municipalità di Pirri.

Aria tiepida, fiori in bocciolo e il cinguettio degli uccellini sono sinonimo di bella stagione, quella che segna il passaggio dal triste inverno e spalanca le porte a giornate ricche di sole. Dopo i grandi successi ottenuti con le precedenti manifestazione, le istituzioni locali non si fermano: un programma semplice con l’unica finalità di invogliare i cittadini a trascorrere una giornata tutti insieme nel territorio pirrese.

“Non potevamo non contattare “Spiderbubbleman” con le sue bolle di sapone, considerato il grande successo nel periodo di carnevale: ci sarà anche l’associazione “Donne in bici e micromobilità” che organizzerà dei laboratori creativi, poesia bici e sicurezza” comunica la Municipalità.

Un evento a costo zero, ma simpatico e rappresentativo: “Pirri ha a disposizione un bel parco che purtroppo non viene sfruttato dal comune di Cagliari. Noi, come consiglieri, ci stiamo impegnando per poterlo animare con eventi e attività per bambini, famiglie e persone anziane – spiega Eugenio Spiga – con le precedenti iniziative abbiamo ottenuto ottimi risultati. Iniziamo nuovamente il 26 marzo, dando il benvenuto alla primavera, ma in programma ci saranno altri eventi per dare alla popolazione di Pirri la possibilità di intrattenersi nel proprio territorio”.