Cagliari, volo di 6 metri in via Cocco Ortu: gravissimo un operaio

Un volo di 6 metri, poi lo schianto sull’asfalto. E’ vivo per miracolo ma in gravissime condizioni un operaio precipitato dal cestello di un elevatore dove stava lavorando con un collega alla manutenzione di un palazzo, in via Cocco Ortu a Cagliari.

Le sue condizioni sono disperate, soccorso dal 118 è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Si indaga sulla dinamica: da quanto appreso finora, il cestello si è ribaltato e, mentre il collega è rimasto agganciato salvandosi dalla caduta, lui è letteralmente volato nel vuoto.