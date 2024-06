Cagliari, vola il business milionario nel mercato nero delle lezioni private: è il fallimento della scuola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Venti euro di media per ogni lezione, fino al doppio se si tratta del famigerato e temutissimo greco, 28 euro per il latino e 26 euro per la matematica. Va meglio a chi deve recuperare inglese, riesce a farcela investendo 15 euro all’ora, si sale poi a 17 per l’italiano e a 18 per filosofia. Il business delle lezioni private, al 90% in nero, è servito: un mercato da circa 950 milioni di euro l’ anno quello delle lezioni private di ripetizione agli studenti.

Il 50% degli studenti delle scuole superiori nel corso dell’ anno ricorre alle ripetizioni: cifra spaventosa che racconta del fallimento totale della scuola e della sua missione, con una media di 2,5 ore di lezione a settimana. Un fenomeno che riguarda anche le scuole medie e gli studenti universitari. Nel corso di un anno, per uno studente che ha difficoltà con una materia, una famiglia spende circa 650 euro in ripetizioni, ma la spesa sale e può raggiungere i 950 euro all’ anno se la materia da recuperare è, appunto, il greco. Il costo medio di un’ ora di lezione è di 27,5 euro.

In Sardegna la materia più richiesta ai prof di ripetizione è il diritto:, con un incremento di richieste del 242%, seguita dall’italiano con +57%.